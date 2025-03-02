Понад половина опитаних американців не схвалюють економічну політику Трампа

54 відсотки американців не схвалюють управління економікою адміністрації Трампа, повідомляє The Hill, посилаючись на дані соцопитувань, проведених компаніями Ipsos та Gallup.

Згідно з лютневим опитуванням Gallup, 42% американців схвалюють економічне управління Трампа, тоді як 54% - не схвалюють.

"Занепокоєння щодо доступності, робочих місць та інфляції тисне на економічний рейтинг Трампа на тлі погіршення споживчих настроїв та спалахів економічних тривожних сигналів, включаючи негативний прогноз зростання ВВП у першому кварталі від ФРБ Атланти", - пише The Hill.

За даними Мічиганського університету, споживчі настрої в лютому різко погіршилися, знизившись майже на 10% порівняно з січневим показником і майже на 16% порівняно з минулим роком.

Інфляційні очікування на рік в опитуванні зросли до 4,3% цього місяця з 3,3% у січні, що є найвищим показником з листопада 2023 року.