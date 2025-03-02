Події

08:10 02.03.2025

Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

1 хв читати
Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Двох цивільних убито, а сімох поранено внаслідок ворожих атак у Донецькій області впродовж доби, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 1 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Малинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Згідно з інформацією Донецької ОВА з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 3001 людину і поранили 6806, без врахування Маріуполя та Волновахи.

 

 

Теги: #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 02.03.2025
Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

20:41 01.03.2025
Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

18:42 01.03.2025
Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

10:21 01.03.2025
Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

09:54 01.03.2025
У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

09:06 01.03.2025
Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:59 01.03.2025
Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

07:38 01.03.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

07:34 01.03.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

05:58 01.03.2025
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

ОСТАННЄ

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Понад половина опитаних американців не схвалюють економічну політику Трампа

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожих атак в Запорізькій області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Ворожі ракетоносії відсутні у Чорному та Азовському морях - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА