Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Двох цивільних убито, а сімох поранено внаслідок ворожих атак у Донецькій області впродовж доби, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 1 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Малинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Згідно з інформацією Донецької ОВА з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 3001 людину і поранили 6806, без врахування Маріуполя та Волновахи.