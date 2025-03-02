Події

07:51 02.03.2025

Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

1 хв читати
Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

Десять людей, в їх числі – одна дитина, отримали поранення внаслідок ворожих атак впродовж доби в Херсонській області, повідомляє начальник ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

За його інформацією минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів і обласний центр.

" Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Російські військові били по  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі", - повідомив Прокудін.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 02.03.2025
Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

20:41 01.03.2025
Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

18:42 01.03.2025
Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

12:52 01.03.2025
Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

10:21 01.03.2025
Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

09:54 01.03.2025
У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

09:06 01.03.2025
Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:59 01.03.2025
Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

Наслідки ворожої атаки БпЛА зафіксовані у трьох районах Київщини

07:38 01.03.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

07:34 01.03.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

ОСТАННЄ

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Понад половина опитаних американців не схвалюють економічну політику Трампа

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожих атак в Запорізькій області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Ворожі ракетоносії відсутні у Чорному та Азовському морях - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА