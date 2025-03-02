Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

Десять людей, в їх числі – одна дитина, отримали поранення внаслідок ворожих атак впродовж доби в Херсонській області, повідомляє начальник ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

За його інформацією минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів і обласний центр.

" Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі", - повідомив Прокудін.