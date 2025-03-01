Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки на Антонівку – Херсонська ОВА

Жителі Антонівки постраждали внаслідок атаки ворожого дрона, повідомила ОВА у телеграм-каналі.

"Близько 21:15 під удар ворожого БпЛА потрапили жителі Антонівки. До лікарні у тяжкому стані доправили 22-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкове поранення голови та плеча.У 45-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію. Нині медики її дообстежують", - інформує ОВА.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/32202