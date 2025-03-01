Події

19:33 01.03.2025

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

1 хв читати
Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер.

Про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджіа Мелоні (Giorgia Meloni) на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, спрямованим на забезпечення "тривалого і примусового" миру в Україні.

 

 

 

Теги: #візит #зеленський #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 01.03.2025
Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

18:02 01.03.2025
Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

17:46 01.03.2025
Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

17:07 01.03.2025
Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

14:04 01.03.2025
Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

13:34 01.03.2025
Зеленський прибув до Великої Британії

Зеленський прибув до Великої Британії

11:40 01.03.2025
Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

08:20 01.03.2025
Літак президента України летить у Лондон

Літак президента України летить у Лондон

04:23 01.03.2025
Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

01:58 01.03.2025
Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

Міноборони України кодифікувало понад 100 нових зразків ОВТ у лютому

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

Норвегія має намір збільшити підтримку України

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА