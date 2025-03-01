Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер.

Про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджіа Мелоні (Giorgia Meloni) на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, спрямованим на забезпечення "тривалого і примусового" миру в Україні.