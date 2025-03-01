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12:48 01.03.2025

Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

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Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

В Україні в неділю, 2 березня, у східних областях без опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°, на решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно-західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.,

У Києві 2 березня невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 2 березня найвища температура вдень була 13,7° в 1995р., найнижча вночі -20,9° в 1929р.

У понеділок, 3 березня, в Україні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 3 березня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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