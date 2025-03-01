Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія тероризувала Нікопольщину. Ввечері обстріляла Покровську громаду з важкої артилерії. Вночі та вранці вдарила дронами-камікадзе по Нікополю", - написав він у телеграмі.

Також, за словами Лисака, атакував агресор і Синельниківщину. Безпілотником влучив по Межівській громаді. Пошкоджене авто.

Разом з тим, внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19825