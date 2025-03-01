Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Російські війська у середу обстрілювали 11 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджене нежитлове приміщення та автомобіль, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади", - сказано в повідомленні.

Миропільська: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів).

Есманьська: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулася атака FPV-дронів (5 вибухів).

Великописарівська: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), артилерійський обстріл (8 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Хотінська: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), атаку FPV-дронами (12 вибухів), мінометні обстріли (3 вибухи).

Юнаківська: зафіксовано пуск КАБів (3 вибухи), артилерійські обстріли (22 вибухи), атаку FPV-дронів (8 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Свеська: ворог атакував FPV-дронами (3 вибухи).

Білопільська: 10 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Путивльська: були мінометні обстріли (4 вибухи).

Середино-Будська: ворог скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух) та бив FPV-дронами (4 вибухи), з артилерії (5 вибухів), мінометів (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення.

Новослобідська: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу знищено цивільний легковий автомобіль.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33987