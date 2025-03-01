У Харкові вже 7 постраждалих
Станом на 1:47 кількість постраждалих у Харкові через масовану атаку ворожих БпЛА збільшилась до 7.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Станом на 1:47 кількість постраждалих у Харкові через масовану атаку ворожих БпЛА збільшилась до 7.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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