Україна готова підписати угоду щодо мінералів і це буде першим кроком до гарантій безпеки—Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки.

«Я сказав, що ми маємо підписати цей документ і ми готові до цього і це буде першим кроком, першим кроком до гарантій безпеки», - сказав президент в інтервю Fox News.

При цьому він додав, що цього недостатньо. «Я так думаю, можливо, я чогось не знаю, я не знаю деяких деталей, і саме тому я хотів поділитися цим з президентом, … і почути його ще раз, тому що у нього є план, як зупинити Путіна», - зазначив він.