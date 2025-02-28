МЗС Естонії: якщо Україна перестане воювати, то України не буде, час для Європи активізуватися

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після суперечки українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запевнив у непохитній підтримці українців.

“Єдиною перешкодою для миру є рішення Путіна продовжувати загарбницьку війну. Якщо Росія припинить воювати, війни не буде. Якщо Україна перестане воювати, то України не буде. Підтримка Естонією України залишається непохитною. Час для Європи активізуватися”, - написав він у соцмережі Х.