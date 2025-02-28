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21:14 28.02.2025

Віцепрем’єр Кулеба висловив підтримку Зеленському: Ми побачили у США непохитність щодо інтересів України

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Віцепрем’єр Кулеба висловив підтримку Зеленському: Ми побачили у США непохитність щодо інтересів України
Фото: https://mtu.gov.ua/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському за підсумками його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Непохитність щодо інтересів України та відданість своїй Державі. Це те, що ми побачили сьогодні у Сполучених Штатах. Підтримка Президенту України", - написав Кулеба в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, Трамп, Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс почали суперечку в Овальному кабінеті у Білому домі в присутності ЗМІ. Президент США заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що він “грає в азартну гру з Третьою світовою війною" і дорікнув, що він має бути вдячними.

За підсумками зустрічі Трамп заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США і заявив, що сам він "не хоче переваги, а хоче миру". Також сторони не підписали угоду про корисні копалини, що чого готувалися перед тим.

 

Теги: #підтримка #сша #президент

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