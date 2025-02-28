Сибіга: Для України членство в ЄС – це цивілізаційний вибір і гарантія довгострокової безпеки

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у трьох річну річницю подання заявки на членство в Європейському Союзі дописав, що для України членство в ЄС – це "цивілізаційний вибір і гарантія довгострокової безпеки".

"Для України членство в ЄС - це цивілізаційний вибір і гарантія довгострокової безпеки та якості життя для нашого народу. Для ЄС членство України принесе більшу безпеку, нові економічні можливості та нові конкурентні переваги у глобальній конкуренції", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю.

Очільник МЗС додав, що агресивна війно, розв'язана РФ, не зупинить Україну на шляху до євроінтеграції.

"Три роки тому в цей день, під керівництвом Зеленського, Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС. Це був 5-й день повномасштабного вторгнення Росії. Заявку готували в бункері під час авіаударів по столиці. Але нас ніщо не зупинило. І вже не зупинить”, - додав Сибіга.