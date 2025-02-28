Трамп на питання, на чиєму він боці у війні: Я між ними двома, я не хочу погано про когось говорити

Президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не хоче погано говорити про жодну з сторін російсько-української війни.

Відповідаючи на питання, чи є Трамп посередником між Україною та РФ чи він на боці України, президент США сказав: "Я між ними двома. Я не хочу погано про когось говорити, я хочу розв'язати цю проблему. Якщо ми не зможемо це зробити, тоді триватиме боротьба і невідомо, хто переможе".