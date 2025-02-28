Події

18:52 28.02.2025

Зеленський – Трампу: я думаю, що разом ми можемо зупинити Путіна

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Зеленський – Трампу: я думаю, що разом ми можемо зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп почали зустріч у Білому домі.

"Ви сказали, що з війною вже досить. Я думаю, що дуже важливо сказати ці слова Путіну на самому початку… І я сподіваюся, що разом ми зможемо його зупинити. Але для нас дуже важливо, знаєте, врятувати нашу країну, наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. І, звичайно, ніяких компромісів з вбивцею за межами наших територій", - сказав Зеленський, звертаючись до Трампа.

Він нагадав, що лідери раніше обговорили по телефону виробництво БпЛА, а також наголосив на необхідності України в ППО.

"І звичайно, нам дуже потрібна протиповітряна оборона. У вас найкраща протиповітряна оборона у світі. І дійсно, ви допомогли нам під час атак росіян. І я хочу поговорити про те, як ми можемо обмінятися ліцензіями", - зауважив Зеленський.

Серед членів української делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністерка України — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров.

Теги: #трамп #зеленський

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