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18:45 28.02.2025

Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

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Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

Лідери Європейського союзу на спеціальному засіданні Європейської ради, присвяченому безпеці України та Європейського союзу, хочуть досягнути спільного розуміння, що таке всеосяжний та справедливий мир для України та якими можуть бути спільні гарантії безпеки.

Про це журналістам по завершенню засідання Комітету постійних представників країн-членів Європейського союзу (COREPER) повідомив високопосадовий європейський дипломат. Головним питанням, яке обговорювали посли, була підготовка до спеціального засідання Європейської ради, присвяченого безпеці України та ЄС, скликане президентом Євроради Антоніу Коштою на 6 березня в Брюсселі.

«Усі країни-члени чітко підтримують своєчасну організацію цього саміту. Висновки будуть розділені на два стовпи: один щодо України та інший щодо європейської оборони», - поінформував він.

За словами високопосадового європейського дипломата, стосовно України ідея полягає в тому, щоб «досягти спільного розуміння того, що таке всеосяжний, справедливий і міцний мир, а також щодо спільних гарантій безпеки, продовжуючи демонструвати рішучу підтримку Україні в досягненні відомого «миру через силу».

«Під час сьогоднішньої дискусії була дуже чітку рішучість 25 держав-членів», - зазначив він. Не називаючи країн, співрозмовник повідомив, що «одна держава-член відмовляється навіть обговорювати поточні висновки, вважаючи, що все, що було сказано раніше, більше не діє, використовуючи нещодавно прийняту резолюцію Ради Безпеки ООН від 24 лютого як вагому причину для перезавантаження всіх наших дискусій, а потім ще одна країна-член погодилася з деякими з цих елементів, але не пішла так далеко, посилаючись на гарантії щодо енергетики, газопроводу з України тощо». Як відомо, такі позиції займають Угорщина та Словаччина.

Говорячи про другу частину висновків, який буде стосуватися європейської оборони, дипломат повідомив, що ідея полягає в тому, щоб «прискорити поточні дебати». «Питання фінансування стоїть у самому серці. Президент Комісії опублікує лист про ці варіанти фінансування "на початку наступного тижня". Елементи, поставлені на карту щодо теми європейської оборони, полягають у тому, щоб зараз також виробити конкретні дії на короткий термін і уникати перенесення дискусії на червень», - деталізував він.

Теги: #єс #саміт

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