Україна ратифікувала Конвенцію про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, повідомило Міністерство юстиції України.

"25 лютого 2025 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями" (далі — Закон), розроблений Міністерством юстиції та внесений президентом України Володимиром Зеленським. Законопроєкт № 0297 було прийнято за основу та в цілому", - йдеться у повідомленні на сайті Ради в п’ятницю.

Конвенція Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, була відкрита для підписання 19 травня 2017 року у м. Нікосія (Кіпр) та набрала чинності 1 квітня 2022 року. Таким чином, Україна стала восьмою державою світу, яка ратифікувала так звану "Нікосійську конвенцію". Також багатосторонній договір ратифіковано такими державами, як Албанія, Кіпр, Греція, Угорщина, Італія, Латвія та Мексика.

Основу Нікосійської конвенції становить Глава II, яка визначає правопорушення, що мають бути криміналізовано державами-учасницями для досягнення цілей Конвенції, а саме: крадіжка та інші форми незаконного заволодіння культурними цінностями, незаконні розкопки та вилучення, незаконні ввезення та вивезення, набуття права власності, розміщення на ринку, підроблення документів, а також знищення і пошкодження як рухомих, так і нерухомих культурних цінностей.

Конвенція передбачає законодавчі й практичні заходи, що має бути вжито державами на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання та боротьби з незаконним обігом культурних цінностей та їх умисним знищенням чи пошкодженням.

Зазначається, що Україна ратифікувала Нікосійську конвенцію із заявою до ст. 19 Конвенції. Метою заяви є визнання Конвенції як правової підстави для екстрадиції або взаємної правової допомоги у кримінальних справах стосовно правопорушень, зазначених у цій Конвенції.