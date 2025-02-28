Події

13:14 28.02.2025

Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

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Сили оборони України минулої ночі знищили склад термобаричних боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та уразили ще три важливі об'єкти, зокрема нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у пятницю.

Окрім того, як додає Генштаб, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів."Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #удари

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