"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в частині регіонів України

Аварійні відключення електроенергії застосовано сьогодні в окремих регіонах України, повідомляють в телеграм-каналі "Укренерго"

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - пояснили в повідомленні компанії.

Зокрема йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Полтавську та Сумську області.