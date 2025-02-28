"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в частині регіонів України
Аварійні відключення електроенергії застосовано сьогодні в окремих регіонах України, повідомляють в телеграм-каналі "Укренерго"
"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - пояснили в повідомленні компанії.
Зокрема йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Полтавську та Сумську області.