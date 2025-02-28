Система розрахунків за цінними паперами ЄЦБ на EUR790 млрд запрацювала після апаратного збою

Європейський центральний банк (ЄЦБ) поновив роботу системи торгових розрахунків на EUR790 млрд після її припинення раніше в четвер через апаратний збій, повідомляє Bloomberg з посиланням на сайт ЄЦБ.

Згідно з опублікованою виданням інформацією, платформа TARGET2-Securities, або T2S, функціонує нормально, і попередній інцидент, який вплинув на вихідну та вхідну комунікацію між програмами через апаратний компонент, було вирішено.

“Учасникам T2S рекомендовано повторно надіслати будь-які повідомлення, які були відхилені раніше сьогодні. На 6 годин (з 16:00 до 22:00 за центральноєвропейським часом) перенесено початок EUR Delivery versus payment cut-off (IDVP). Відповідно, відшкодування інструкцій щодо автоматичної застави (RMIC) і необов’язкова перевірка готівки (OCSW) також були відкладені та відбудуться через 15 хвилин після закриття обмеження доставки проти платежу”, - зазначається в самому повідомленні на сайті ЄБЦ.

Підкреслюється, що другий необов’язковий підбір готівки (OCS2) до T2 буде відкладено на 22:45. Початок припинення доставки DKK проти платежу перенесено на 6 годин (з 16:00 до 22:00). Відповідно, відшкодування автокореляційних інструкцій (RMIC) відбудеться о 22:10

В Bloomberg пояснили, що T2S полегшує обмін цінних паперів на готівку, і тому є основою фінансового ринку регіону. У 2023 році він досяг середньодобового обсягу в EUR790 млрд ($823 млрд), причому учасники ринку зазвичай спілкуються через T2S через центральні депозитарії цінних паперів.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-27/ecb-s-790-billion-trade-settlement-system-operational-again

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/t2s_history.en.html