Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

За оновленою інформацією, через влучання БпЛА типу "Шахед" у передмісті Харкова постраждали не одна, а дві людини, пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що убік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників.

Протягом останніх п’яти годин ЗС РФ здійснили комбінований обстріл Дергачівської громади Харківської області із застосуванням КАБів та ударних БпЛА, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Близько 15:15 ворог вдарив безпілотником (попередньо – типу "Блискавка") по приватному сектору у Дергачах, внаслідок чого були пошкоджені будинок, гараж та цивільна автівка; на місці події спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована фахівцями ДСНС. Дві місцеві мешканки 18-ти та 48-ми років отримали гостру реакцію на стрес, медики швидкої надали їм допомогу на місці", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, о 15:40 окупанти здійснили також кілька авіаударів, одна з авіабомб (попередньо – КАБ-500) впала на відкритій території у межах селища Слатине. Без руйнувань та постраждалих.