Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Завдяки Українському Червоному Хресту (УЧХ) 59 сіл Київщини забезпечені доступом до питної води.

"З 2024 року Український Червоний Хрест успішно реалізує проєкт з відновлення та забезпечення обладнанням критично важливої ​​громадської водної інфраструктури Київської області, яка була пошкоджена під час війни," - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Проєкт імплементується у кілька етапів. Протягом першого етапу УЧХ сформував команду WatHab Національного комітету, обласних та міських відділень, які провели оцінку потреб громад у обладнанні та матеріалах. На основі складених списків було надано фінансову допомогу місцевим громадським організаціям Київської області: комунальним підприємствам Іванківської та Поліської селищних рад і Вишгородської міської ради. УЧХ здійснив закупівлю всіх необхідних інструментів та запчастин для виконання ремонтних робіт. Завдяки цьому у всіх громадах було виконано заміну застарілого насосного обладнання на нове і сучасне.

На сьогодні УЧХ закупив та передав громадам електроінструменти, колодязні насоси, мотопомпи, шафи управління, частотні перетворювачі, арматуру, труби, вентилі, крани, муфти та інші засоби на загальну суму у майже 7 млн грн. Нині проєкт вже охопив громади у 59 населених пунктах. В результаті значно покращилася ситуація із доступом до води у трьох районах Київської області: Вишгородському, Іванківському та Поліському. До реалізації проєкту активно долучилися регіональні та місцеві відділення організації, що підвищило їхню компетентність та ефективність.

Із січня 2025 р. розпочато другу фазу проєкту. Вона передбачає підтримку громад Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вже частково виконано оцінку потреб місцевих громад

Український Червоний Хрест працює насамперед з представниками місцевої влади та комунальних водопровідних підприємств і організацій, які відповідають за водопостачання в громадах, щоб узгодити стратегії проєкту з потребами людей, та забезпечити ефективний зворотний зв’язок і успішні результати.