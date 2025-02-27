В Копанях Запорізької області знищений командно-спостережний пункт окупантів – Генштаб ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України здійснили 25 лютого успішний високоточний удар по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів.

"Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Телеграм у четвер.