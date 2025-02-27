Події

16:20 27.02.2025

В Копанях Запорізької області знищений командно-спостережний пункт окупантів – Генштаб ЗСУ

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Повітряні сили Збройних сил України здійснили 25 лютого успішний високоточний удар по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів.

"Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Телеграм у четвер.

Теги: #удар #окупанти #запорізька_область

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