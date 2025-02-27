У Києві ліквідували масштабну пожежу на СТО

У Дніпровському районі Києва у четвер сталася пожежа на СТО, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Загорілося в одній із будівель станцій технічного обслуговування у Дніпровському районі. Вогонь розповсюдився на покрівлю та поруч розташовані приміщення. Загальна площа становила 300 кв. м. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначено в повідомленні в Телеграмі відомства.

Як повідомляє Національна поліція у Facebook, полум’ям знищено робочі приміщення, а також попередньо дев'ять автівок, які перебували на ремонті.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Дніпровського управління Національної поліції, яка зʼясовує причину загорання, вирішується питання щодо правової кваліфікації.