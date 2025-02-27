Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку ініціював прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це у четвер в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста.

«У неділю, після повернення з Індії, президент фон дер Ляєн перебуватиме в Лондоні для участі в неформальній зустрічі щодо України та безпеки в Європі, яку проводить прем’єр-міністр Кір Стармер», - анонсувала вона.

Наразі Стармер відвідує США в справах безпеки України та Європи. Як повідомляють ЗМІ, Стармер, прибувши на переговори з президентом США Дональдом Трампом, попередив, що Володимир Путін може знову вторгнутися в Україну, якщо США не нададуть гарантій безпеки, пише The Guardian.

Він закликав президента підтримати миротворчі сили на чолі з Великою Британією та Францією, заявивши, що це єдиний спосіб запобігти повторному зануренню Росії у війну в Європі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також відвідав США та провів переговори з Трампом, під час яких порушував питання розміщення іноземного контингенту на українській землі, зазначивши важливість американської підтримки.

Лідери ЄС зберуться 6 березня на засідання Європейської ради з цих питань, яке скликав президент Європейської ради Антоніу Кошта. На засідання також запрошений президент України Володимир Зеленський.