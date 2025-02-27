Події

12:14 27.02.2025

Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

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Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

Верховна Рада підтримала доручення комітету нацбезпеки щодо проведення засідання комітету з питань нацбезпеки з обовʼязковою присутністю міністра оборони Рустема Умєрова, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Роман Костенко (фракція “Голос”, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки - ІФ-У) поставив на голосування дати доручення комітету провести засідання щодо забезпечення озброєння у разі виникнення проблем постачання зі США з обовʼязковою присутністю міністра Рустема Умєрова”, - написав Железняк у Телеграм.

За його словами, цю пропозицію підтримали 234 нардепа на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Теги: #умєров #рада #комітет

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