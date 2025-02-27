Події

07:51 27.02.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 593 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав 1 ракетний удар по Широкому, 16 авіаційних ударів здійснено по Гуляйполю та Малим Щербакам, а 344 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 14 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Пʼятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку, а 218 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Між тим, надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16713

Теги: #запорізька #обстріли

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