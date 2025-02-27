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05:41 27.02.2025

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, три людини поранені - ОВА

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Російські війська у середу обстрілювали 12 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, три людини поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 138 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 232 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: ворог бив з мінометів (24 вибухи), FPV-дронами (8 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (20 вибухів).

Великописарівська: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), артилерії (22 вибухів), FPV-дронами (4 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (4 вибухи). Також був авіаційний обстріл НАР (20 вибухів).

Білопільська: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (11 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи).

Шалигинська: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів), атака FPV-дрону (2 вибухи).

Миколаївська: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу 2 особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення ліцею, 13 приватних будинків та 4 цивільних автомобілів.

Глухівська: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та пуск КАБів (2 вибухи). Внаслідок обстрілу 1 цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 2 цивільні автомобілі, 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення.

Хотінська: здійснено пуск КАБу (1 вибух), атаку FPV-дронів (4 вибухи), мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Юнаківська: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів), мінометів (1 вибух), FPV-дронами (3 вибухи) і скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Середино-Будська: відбулася атака FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійські обстріли (15 вибухів).

Есманьська: завдано атаку FPV-дронів (6 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (15 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Хутір-Михайлівська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33935

Теги: #сумська #обстріли

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