Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 25% мита проти Європейського Союзу, адже вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати", передає The Guardian.
"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - заявив президент США на засіданні кабінету в середу.
Трамп сказав, що незабаром оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.
Трамп не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися "в загальному".
"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - зазначив він.
ЄС є третім за величиною торгівельним партнером США разом із Китаєм.
Президент також сказав, що наступного тижня введе 25% мита проти двох найбільших партнерів США - Канади та Мексики.
Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/26/trump-european-union-tariffs