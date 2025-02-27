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02:25 27.02.2025

Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 25% мита проти Європейського Союзу, адже вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати", передає The Guardian.

"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - заявив президент США на засіданні кабінету в середу.

Трамп сказав, що незабаром оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.

Трамп не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися "в загальному".

"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - зазначив він.

ЄС є третім за величиною торгівельним партнером США разом із Китаєм.

Президент також сказав, що наступного тижня введе 25% мита проти двох найбільших партнерів США - Канади та Мексики.

Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/26/trump-european-union-tariffs

Теги: #євросоюз #трамп #погрози #сша

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