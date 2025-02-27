Військовий РФ засуджений на довічне за розстріл жителя Чернігівщини

Суд призначив довічне позбавлення волі російському військовослужбовцю, який у лютому 2022 року у Чернігівській області розстріляв з автомата чоловіка, повідомив Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Бобровицького районного суду його засуджено до довічного позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що прокурор у суді довів, що у кінці лютого 2022 року в селі Нова Басань Ніжинського району військовослужбовець ЗС РФ напав на мешканця сусіднього населеного пункту, який зупинився біля колони російської техніки і вийшов із власного автомобіля. При цьому цивільний чоловік не становив жодної загрози військам та був без зброї.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Водночас інший російський військовий із бронетранспортера здійснив постріл в сторону чоловіка з кулемета. Внаслідок цього загорівся його автомобіль.

Джерело: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/do-dovicnogo-uvyaznennya-zasudzeno-viiskovogo-zs-rf-yakii-rozstrilyav-civilnogo-colovika-na-cernigivshhini