Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

Команди України та США готуються до перемовин уже у п'ятницю, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", – наголосив він.