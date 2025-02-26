Мерц вирушає до Парижу для обговорення політичної ситуації в ФРН та трансатлантичних відносин – ЗМІ

Лідер партії ХДС-ХСС та ймовірний наступний федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу здійснить візит до Парижу, де проведе зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном, повідомляє Politico із посиланням на чотирьох посадовців, які безпосередньо знають про візит.

Як пише видання, за словами трьох посадовців, які побажали залишитися анонімними, Мерц їде, щоб обговорити "делікатні" питання, очікується, що візит буде присвячений політичній ситуації в Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам у продовження переговорів Макрона з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялось, Мерц наполягає на тому, щоб коаліційні переговори у ФРН розпочалися якомога швидше, та стосувалися насамперед безпекової політики, міграції та економіки. Крім того, він готовий взяти на себе відповідальність, як федеральний канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялось, що блок ХДС-ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН, набравши 28,5% голосів виборців. На другому місці - "Альтернатива для Німеччини" з результатом 20,8%. Третій результат у СДПН діючого канцлера Олафа Шольца, яка набрала 16,4%. Далі "Зелені", за яких віддали голоси 11,6% виборців. Замикають п'ятірку переможців "Ліві" з результатом - 8,8%. Інші політичні сили, зокрема – Партія Вільних демократів, не подолали 5-відсотковий бар'єр.

ЗМІ повідомляли про попередні коаліційні перемовини ХДС-ХСС з СДПН. Ще до виборів Мерц та інші партії заявляли про неможливість співпраці з "Альтернативою для Німеччини".