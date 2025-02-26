США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам – Рубіо

Влада США ще не завершила погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів, заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News в середу.

"Я не можу це підтвердити (завершення роботи над угодою – ІФ-У). Наш міністр фінансів Бессент працює над цим, він зробив чудову роботу, щоб зібрати це разом. Остання отримана мною інформація полягала в тому, що робота дуже близька до фінішу", - вказав Рубіо.

Він підкреслив, що це "хороша угода", яка допоможе "закінчити цю війну".