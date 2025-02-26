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15:46 26.02.2025

Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

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Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом продовження підтримки України, зокрема шляхом посилення ролі об’єднаної Європи у питаннях безпеки, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Співрозмовники обговорили гарантії безпеки для наближення справедливого миру. Керівник Офісу президента наголосив на тому, що важливо посилювати роль об’єднаної Європи для досягнення цієї мети", - йдеться у повідомленні Офісу президента на сайті у середу.

Єрмак відзначив лідерство Великої Британії в підтримці України й подякував за пакети військової допомоги.

Також ішлося про реалізацію сторічної угоди між Україною та Великою Британією і посилення військово-технічної співпраці.

Теги: #єрмак #велика_британія

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