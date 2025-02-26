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15:08 26.02.2025

Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

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Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

Удар по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ був завданий в ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони України, повідомляє джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у розвідці.

Зазначається, що внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менш як 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

За даними співрозмовників, влада держави-терориста РФ не визнала факт атаки на Туапсе, в той час як місцеві мешканці публікують у мережі фото й відео наслідків ураження. Про атаку також повідомляють на місцевий морський порт.

"Комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії. Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в РФ, а Туапсинський порт - один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв’язаним із залізничною мережею, що дає змогу транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ", - повідомили у розвідці.

Теги: #туапсе #нпз

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