Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

Прем'єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку (Ion Marcel Ciolacu) на консультаціях в президентському палаці Котрочень в середу висловився проти відправки румунських військ в рамках миротворчого контингенту в Україну, але підтримав збільшення витрат на оборону країни та інфраструктуру.

"НІ введенню румунських військ в Україну; ТАК додатковим асигнуванням на оборону, але лише у вигляді інвестицій у національну збройну промисловість та підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може використовуватись у подвійному режимі); Виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету", - написав Чолаку у Facebook в середу.