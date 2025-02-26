Події

14:40 26.02.2025

В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

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Проросійський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску (Călin Georgescu) був затриманий в середу.

"Келін Джорджеску збирався подати свою нову кандидатуру на посаду президента. Приблизно 30 хвилин тому система зупинила його на дорозі і забрала на слухання в прокуратуру! Де демократія, де партнери, які повинні захищати демократію?", - йдеться в повідомлені його комунікаційної команди, опубликованому на особистій сторінці Джорджеску у Facebook у середу.

Раніше в той же день він повідомив про масові обшуки у його прихильнків, назвавши діючу владу "комуністично-більшовицькою системою", а також закликав усіх зібратися на акцію протесту на плозі Перемоги у Бухаресті у суботу, 1 березня.

Як повідомлялося, Джорджеску вийшов у лідери першого туру виборів, що відбулися в країні 24 листопада, його підтримали 22,94% виборців. Друге місце з 19,18% голосів виборців посіла лідерка ліберал-прогресистської партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконь. Однак один із кандидатів у президенти Крістіан Тергес, якого підтримує Румунська національно-консервативна партія, заявив про фальсифікації на виборах, тож Конституційний суд Румунії одноголосно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені, а 6 грудня одноголосно ухвалив рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів за два дні до другого. Скасування виборів відбулося на тлі розсекречення інформації від спецслужб, яка свідчить про втручання РФ у вибори.

Пізніше панівна коаліція в Румунії визначилася з датою нових президентських виборів, вони відбудуться 4 травня і 18 травня.

Джорджеску називав Україну "вигаданою державою", а також заявляв, що її території розділять сусідні країни. За його словами, в разі обрання він не допустить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшої військової допомоги Києву. Він також заявляв, що Бухарест не зобов'язаний дотримуватися зобов'язань НАТО щодо витрат на оборону, і піддав сумніву ефективність використання коштів ЄС, які сприяли економічному зростанню та розвитку інфраструктури в Румунії.

Теги: #келін_джорджеску #румунія #затримання

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