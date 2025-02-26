У Львівській області за минулу добу зафіксували 108 займань сухої трави, на 7 осіб складено адмінпротоколи

Фото: https://lv.dsns.gov.ua

Сто вісім займань сухої трави зафіксували за минулу добу у Львівській області, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"Протягом доби на Львівщині зареєстровано 108 пожеж в екосистемах. Вогонь загрожував будинкам, а люди, ризикуючи життям, намагалися зупинити його самотужки", - вказано у повідомленні.

За даними рятувальників, у с. Нижня Білка Львівського району 69-річна жінка намагалася загасити загоряння сухостою на площі 300 кв. м і зазнала опіків обличчя.

Водночас члени рейдових груп у вівторок виявили сім паліїв сухої рослинності та склали на них адмінпротоколи.

"25 лютого на Львівщині спіймали на гарячому сімох паліїв сухої трави, на них складено адміністративні протоколи", – вказано у повідомленні головного управління.

За даними пресслужби, для пошуку порушників залучають безпілотники. "Безпілотники активно застосовують під час рейдів, адже тоді можна швидко виявити осередки займання та паліїв сухої трави”, – зазначено у повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, за спалювання сухої рослинності та сміття передбачено штрафи для громадян від 3060 до 6120 грн, для посадових осіб – від 15300 до 21420 грн.