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14:17 26.02.2025

Держмитслужба України та міжнародна асоціація REACT підписали меморандум про боротьбу з контрафактом

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Виконувач обов’язків голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев та керуючий директор міжнародної асоціації REACT Рональд Бром підписали меморандум про об’єднання зусиль у боротьбі з контрафактною продукцією для впровадження європейських механізмів контролю, посилення економічного захисту держави та сприяння розвитку легальної міжнародної торгівлі.

"Завдяки посиленню співпраці українські митники отримають додаткові джерела для виявлення та ідентифікації підроблених товарів, недопущення їх переміщення через митний кордон, і тим самим Україна поступово інтегрується у загальноєвропейську інституційну систему захисту прав власників об’єктів прав інтелектуальної власності", - процитувала Звягінцева Держмитслужба (ДМС) у повідомленні на сайті в середу.

Документ передбачає не лише заходи із запобігання переміщенню контрафактних товарів через митний кордон України, а й стратегічне партнерство у створенні ефективних механізмів протидії такій діяльності. Зокрема, сторони планують обмінюватися інформацією, проводити навчальні заходи для митників, а також впроваджувати дієві та актуальні методи ідентифікації підробок.

Очікується, що впровадження європейських механізмів контролю та міжнародне партнерство допоможуть посилити економічний захист держави, створити умови інвестиційної привабливості України, а також забезпечити збереження здоров’я нації. В ДМС впевнені, що підписання меморандуму стане ще однією відкритою можливістю для довгострокової співпраці у посиленні безпеки споживачів та розвитку легальної міжнародної торгівлі.

Зі свого боку Рональд Бром підкреслив, що співпраця з Україною має стратегічне значення і дозволить оперативно реагувати на нові виклики, пов’язані з обігом нелегальних товарів.

"Ми приємно вражені тією роботою, яку українська митна служба проводить на кордоні держави для захисту від контрафакту в тих важких умовах, в яких перебуває наразі Україна. Дуже це цінуємо і радіємо, що наше партнерство буде надалі лише розширюватися. Готові надавати всю необхідну підтримку митній адміністрації", - наголосив він.

REACT – міжнародна організація, яка діє у 128 країнах світу та об’єднує понад 300 компаній-правовласників. Її основна місія – захист інтелектуальної власності, боротьба з контрафактною продукцією та підтримка законного бізнесу. REACT активно працює з країнами ЄС, США, Великою Британією, Канадою, Японією та іншими державами, які запровадили жорсткі стандарти контролю міжнародного ринку товарів.

Теги: #меморандум #держмитслужба #react

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