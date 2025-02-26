Київ передав на фронт 45 купольних систем РЕБ для захисту від безпілотників – мер

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці на фронт бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Національної гвардії України 45 систем протидії дронам всенаправленої дії "Апостол".

"Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот. Минулого року Київ виділив цій бригаді із міського бюджету на оснащення 60 млн грн. Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", – написав Кличко в Telegram.

За його словами, Київрада цього року вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму "Захисник Києва". Ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення.