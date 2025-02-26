Події

13:35 26.02.2025

Київ передав на фронт 45 купольних систем РЕБ для захисту від безпілотників – мер

1 хв читати
Київ передав на фронт 45 купольних систем РЕБ для захисту від безпілотників – мер

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці на фронт бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Національної гвардії України 45 систем протидії дронам всенаправленої дії "Апостол".

"Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот. Минулого року Київ виділив цій бригаді із міського бюджету на оснащення 60 млн грн. Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", – написав Кличко в Telegram.

За його словами, Київрада цього року вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму "Захисник Києва". Ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення.

Теги: #київ #реб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 26.02.2025
Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

13:27 25.02.2025
В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

11:17 24.02.2025
Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

10:03 24.02.2025
Помічник генсека НАТО прибув до Києва

Помічник генсека НАТО прибув до Києва

09:56 24.02.2025
Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

09:40 24.02.2025
Премʼєр Швеції прибув до Києва

Премʼєр Швеції прибув до Києва

09:11 24.02.2025
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

09:02 24.02.2025
Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

16:50 23.02.2025
У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Кошта провів підготовчу до спецсаміту відеоконференцію з лідерами ЄС, Макрон поінформував про результати зустрічі з Трампом

Стефанчук закликав міжнародних партнерів не дати РФ навіть шансу утвердити свою окупацію

Крим та Севастополь є і залишатимуться невід'ємними частинами України - Кримська платформа

Сили оборони відбили у противника селище Котлине під Покровськом, знешкоджено майже 500 окупантів

Військовий літак розбився біля столиці Судану, загинули понад 45 осіб

Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

Ночі в Україні трохи потеплішають, погода очікується майже без опадів

РФ завдає ударів по енергосистемі України щоночі – Галущенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА