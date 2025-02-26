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12:24 26.02.2025

РФ завдає ударів по енергосистемі України щоночі – Галущенко

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РФ завдає ударів по енергосистемі України щоночі – Галущенко
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Росія завдає удари по українській енергосистемі щодня і щоночі, при цьому під обстрілами перебувають енергооб'єкти всіх видів.

"З точки зору ударів по енергосистемі ми вже не рахуємо щоденні удари. Тобто умовно - кожен день, кожну ніч сьогодні відбувається атака на енергосистему", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 25 лютого.

При цьому він зазначив, що під ударами перебуває вся енергосистема: генерація, зокрема гідро- і теплова, підстанції з передачі електроенергії і електромереж. Також однією з пріоритетних цілей ворога є газова інфраструктура.

"12 грудня (2024 року) була масована атака, найбільша взагалі за всю історію атак – близько 300 ракет і дронів одночасно атакувало енергосистему. У 2022 році ми рахували масовану атаку – більше 100, 120, 150 (засобів ураження) в середньому. Зараз це понад 200 – до 300", - сказав міністр.

За його словами, росіяни помітно наростили удари: вони змінилися, стали складнішими, із застосуванням більшої кількості і більш сучасної зброї, із застосуванням ракет з касетними частинами.

Внаслідок цих атак тільки минулого року було втрачено чи пошкоджено 10 ГВт електрогенерації, що приблизно дорівнює піковому споживанню таких країн як Нідерланди чи Фінляндія. Окрім того, українська енергосистема зазнала значних втрат через окупацію ворогом близько 18 ГВт генерації з початку повномасштабного вторгнення.

"Те, що три роки енергосистема функціонує в такому режимі, під масованими складними, обстрілами із застосуванням найсучаснішого озброєння, і в нас є світло, є тепло, я вважаю, що це дійсно величезний героїзм енергетиків", - наголосив Галущенко.

Як повідомлялося з посиланням на міністра, за три роки повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 30 масованих комплексних атак по об’єктах української енергетичної інфраструктури та окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС. Із втрачених безпосередньо у 2024 році через військові дії РФ 10 ГВт потужності виробництва е/е Україні вдалося відновити приблизно 5 ГВт, чому допоміг Фонд підтримки енергетики.

Теги: #удари #енергосистема #рф

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