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09:46 26.02.2025

Зеленський може приїхати до Вашингтона у п'ятницю, щоб підписати меморандум про надра, Трамп чекає на нього – ЗМІ

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Зеленський може приїхати до Вашингтона у п'ятницю, щоб підписати меморандум про надра, Трамп чекає на нього – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп припустив у вівторок, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім пізніше цього тижня, щоб підписати економічну угоду, яка дозволить США отримати переваги від поставок рідкоземельних мінералів в Україну, пише видання The New York Post.

"Я чув, що він приїде в п'ятницю… Звичайно, це нормально для мене, якщо він цього захоче", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Раніше він заявив, що Зеленський може приїхати до Вашингтона цього або наступного тижня, щоб особисто підписати угоду щодо корисних копалин.

Видання не може підтвердити, чи дійсно був запланований візит між двома лідерами.

Як повідомлялося, переговори щодо меморандуму з США про допомогу та права на розробку природніх ресурсів в Україні продовжуються, з американського боку їх веде команда радника з національної безпеки Майка Волца. Президент України Володимир Зеленський наполягає на включення гарантій безпеки від США в документі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент стверджує, що США інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення нового боргового тягаря, тож цей підхід має забезпечити взаємну вигоду від угоди про корисні копалини для обох країн. Зеленський відзначив важливість взаємного інтересу при підписанні меморандуму.

23 лютого спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив про очікування, що угода про права на корисні копалини з Україною буде підписана до кінця тижня.

Bloomberg у свою чергу повідомив із посиланням на джерела, що в українському уряді мають намір у середу рекомендувати підписати угоду, що передбачає спільний зі США видобуток природних ресурсів в Україні

«Уряд України, як очікується, у середу рекомендує підписати угоду», - пише агентство. За його даними, угода стосуватиметься рідкоземельних металів, нафти, газу.

Bloomberg зазначає, що в угоді не йтиметься про американські гарантії у сфері безпеки для України.

«Планується, що більш детальну угоду буде підготовлено на більш пізньому етапі», - наголошується в повідомленні.

Теги: #корисні_копалини #візит #угода #зеленський

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