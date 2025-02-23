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17:31 23.02.2025

Переговори щодо меморандуму зі США ведуться з Волцом, вони просуваються і вже нема $500 млрд – Зеленський

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Переговори щодо меморандуму зі США ведуться з Волцом, вони просуваються і вже нема $500 млрд – Зеленський

Перемовини з США щодо укладення меморандуму про допомогу продовжуються, з американського боку їх веде команда радника з національної безпеки Майка Волца, і в проєкті документу вже відсутня сума в $500 млрд, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, до речі, наша група, є і міністри, і представники наших компаній, і голова Офісу – вони зараз на зв'язку з Волцем і з його командою, вони спілкуються про угоду. Немає вже 500 млрд – мені здається, немає і відсотків поки що. Ну, бачите, ми просуваємость вперед, все нормально", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Пізніше голова держави уточнив, що мова саме про меморандум, а не угоду.

Теги: #меморандум #сша

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