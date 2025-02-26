Події

05:33 26.02.2025

Реальна вартість військової допомоги США Україні значно менша ніж декларує уряд США - експерти

3 хв читати

Реальна вартість військової допомоги США Україні значно нижча за офіційні цифри і становить близько $18,3 млрд, стверджують у дослідженні експерти американського аналітичного центру Economists for Ukraine.

"Всупереч оцінці уряду США у понад 60 мільярдів доларів військової допомоги, дослідження показує, що реальна вартість допомоги становить близько 18,3 мільярдів доларів", - сказано в опублікованому у вівторок дослідженні.

"Ця розбіжність пов'язана із завищеною оцінкою старих американських запасів озброєнь, включенням кредитів, що підлягають поверненню, та іншими бухгалтерськими факторами... Публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуваннями та фактично наданою допомогою", - зазначає керівництво Economists for Ukraine.

"Що стосується військового обладнання, то за останні три роки Президентський мандат на скорочення озброєнь, який використовувався 55 разів, передав обладнання вартістю 31 мільярд доларів, згідно з даними Міністерства оборони США. Однак дослідження оцінює реальну вартість отриманого обладнання лише в 12,5 мільярдів доларів, беручи до уваги амортизацію, вік і частоту відмов на полі бою. Багато з переданого озброєння виведено з експлуатації і в іншому випадку призвело б до витрат на утилізацію для збройних сил США, а обмеження на використання ще більше знижують його вартість", - підкреслено в звіті експертів.

Непряма передача обладнання через країни-союзники, зокрема Польщу, становить близько 20 мільярдів доларів оборонних інвестицій, але лише 340 мільйонів доларів з них безпосередньо дісталися Україні.

"Щодо грантів на закупівлю, то хоча на придбання нових американських систем озброєнь та послуг для України було виділено $12,1 млрд, графіки поставок, обмеження та затримки у використанні зменшують ефективну вартість цієї допомоги до приблизно $5,5 млрд. Ці гранти в першу чергу слугують субсидіями для оборонної промисловості США, а Україна отримує вигоду від нового обладнання та послуг на обмежених умовах.

Загалом, за результатами дослідження, фактична вартість військової допомоги США Україні становить 18,3 млрд доларів, тоді як ще 32,6 млрд доларів було надано у вигляді бюджетної допомоги, здебільшого через механізми відшкодування витрат. Таким чином, загальна вартість наданої допомоги за три роки склала 50,9 мільярда доларів - в середньому близько 17 мільярдів доларів на рік.

"У перспективі ця цифра становить лише 0,25% федерального бюджету США на 2024 рік, що приблизно дорівнює річним витратам на утримання та енергозабезпечення федеральних будівель", - подають для порівняння Economists for Ukraine.

Дослідники також підкреслюють прихильність України до фінансової прозорості. Передова система електронного урядування країни забезпечує всебічне документування всіх виплат, від зарплат у державному секторі до елементарних канцелярських товарів. Ретельний аудит не виявив жодних аномалій у розподілі чи використанні цих коштів.

У більш широкому міжнародному контексті в дослідженні зазначається, що Європа (включно з ЄС і Великою Британією) надала Україні більшу загальну допомогу, ніж Сполучені Штати.

Economists for Ukraine ("Економісти для України") - позапартійний економічний аналітичний центр з мережею в понад 400 економістів з провідних світових інституцій, який діє при Фонді "AI for Good", публічній благодійній організації США.

Джерело: https://www.einnews.com/pr_news/788915823/new-analysis-from-economists-for-ukraine-economic-value-of-u-s-aid-to-ukraine-is-less-than-half-the-official-figures

Теги: #допомога #вартість #сша #дослідження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:56 26.02.2025
Віце-президент США піддав критиці стратегію Зеленського у стосунках з адміністрацією Трампа – ЗМІ

Віце-президент США піддав критиці стратегію Зеленського у стосунках з адміністрацією Трампа – ЗМІ

01:25 26.02.2025
Трамп заявив, що угода з Україною може принести трильйон доларів зиску - ЗМІ

Трамп заявив, що угода з Україною може принести трильйон доларів зиску - ЗМІ

01:01 26.02.2025
Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію

Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію

00:04 26.02.2025
Зеленський планує відвідати з візитом США 28 лютого - ЗМІ

Зеленський планує відвідати з візитом США 28 лютого - ЗМІ

19:00 25.02.2025
УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

15:22 25.02.2025
Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

15:07 24.02.2025
Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

12:20 24.02.2025
Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

21:14 23.02.2025
Виділена раніше допомога від США продовжує надходити, $15 млрд в дорозі – Зеленський

Виділена раніше допомога від США продовжує надходити, $15 млрд в дорозі – Зеленський

11:52 23.02.2025
Від початку повномасштабної війни ЄС і країни-члени надали Україні понад EUR134 млрд економічної, гуманітарної та військової підтримки

Від початку повномасштабної війни ЄС і країни-члени надали Україні понад EUR134 млрд економічної, гуманітарної та військової підтримки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Ворожі кораблі в Чорному морі відсутні – ВМС ЗСУ

Ми очікуємо, що 30% українців повернуться, — Чернишов

У Харкові двоє постраждалих внаслідок атаки ворожого дрона - Терехов

Окупанти завдали серію ударів по Харкову, наслідки з'ясовуються - мер

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА