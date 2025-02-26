Реальна вартість військової допомоги США Україні значно менша ніж декларує уряд США - експерти

Реальна вартість військової допомоги США Україні значно нижча за офіційні цифри і становить близько $18,3 млрд, стверджують у дослідженні експерти американського аналітичного центру Economists for Ukraine.

"Всупереч оцінці уряду США у понад 60 мільярдів доларів військової допомоги, дослідження показує, що реальна вартість допомоги становить близько 18,3 мільярдів доларів", - сказано в опублікованому у вівторок дослідженні.

"Ця розбіжність пов'язана із завищеною оцінкою старих американських запасів озброєнь, включенням кредитів, що підлягають поверненню, та іншими бухгалтерськими факторами... Публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуваннями та фактично наданою допомогою", - зазначає керівництво Economists for Ukraine.

"Що стосується військового обладнання, то за останні три роки Президентський мандат на скорочення озброєнь, який використовувався 55 разів, передав обладнання вартістю 31 мільярд доларів, згідно з даними Міністерства оборони США. Однак дослідження оцінює реальну вартість отриманого обладнання лише в 12,5 мільярдів доларів, беручи до уваги амортизацію, вік і частоту відмов на полі бою. Багато з переданого озброєння виведено з експлуатації і в іншому випадку призвело б до витрат на утилізацію для збройних сил США, а обмеження на використання ще більше знижують його вартість", - підкреслено в звіті експертів.

Непряма передача обладнання через країни-союзники, зокрема Польщу, становить близько 20 мільярдів доларів оборонних інвестицій, але лише 340 мільйонів доларів з них безпосередньо дісталися Україні.

"Щодо грантів на закупівлю, то хоча на придбання нових американських систем озброєнь та послуг для України було виділено $12,1 млрд, графіки поставок, обмеження та затримки у використанні зменшують ефективну вартість цієї допомоги до приблизно $5,5 млрд. Ці гранти в першу чергу слугують субсидіями для оборонної промисловості США, а Україна отримує вигоду від нового обладнання та послуг на обмежених умовах.

Загалом, за результатами дослідження, фактична вартість військової допомоги США Україні становить 18,3 млрд доларів, тоді як ще 32,6 млрд доларів було надано у вигляді бюджетної допомоги, здебільшого через механізми відшкодування витрат. Таким чином, загальна вартість наданої допомоги за три роки склала 50,9 мільярда доларів - в середньому близько 17 мільярдів доларів на рік.

"У перспективі ця цифра становить лише 0,25% федерального бюджету США на 2024 рік, що приблизно дорівнює річним витратам на утримання та енергозабезпечення федеральних будівель", - подають для порівняння Economists for Ukraine.

Дослідники також підкреслюють прихильність України до фінансової прозорості. Передова система електронного урядування країни забезпечує всебічне документування всіх виплат, від зарплат у державному секторі до елементарних канцелярських товарів. Ретельний аудит не виявив жодних аномалій у розподілі чи використанні цих коштів.

У більш широкому міжнародному контексті в дослідженні зазначається, що Європа (включно з ЄС і Великою Британією) надала Україні більшу загальну допомогу, ніж Сполучені Штати.

Economists for Ukraine ("Економісти для України") - позапартійний економічний аналітичний центр з мережею в понад 400 економістів з провідних світових інституцій, який діє при Фонді "AI for Good", публічній благодійній організації США.

Джерело: https://www.einnews.com/pr_news/788915823/new-analysis-from-economists-for-ukraine-economic-value-of-u-s-aid-to-ukraine-is-less-than-half-the-official-figures