Події

00:16 26.02.2025

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

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Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА в Бучанському районі, повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник в Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні", - написав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595

Теги: #київ #дрон #область #атака #постраждала

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