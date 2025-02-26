Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА в Бучанському районі, повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник в Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні", - написав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595