Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 176 військовослужбовців і 33 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 176 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили шість танків, 19 одиниць автомобільної техніки, три бойові броньовані машини, мотоцикл та дві системи супутникового зв’язку, окрім цього значно пошкодили танк та автомобіль загарбників”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21387