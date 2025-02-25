Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Сто відсотків дронів, що атакують військові об'єкти РФ – це дрони українського виробництва, заявив повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Всі 100% дронів, які летять по російській території – це дрони українського виробництва”, - зазначив він на полях зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

Відповідаючи на питання про те, чи матиме можливе обмеження військової допомоги США вплив на галузь дронів, зокрема діп-страків, Сухаревський сказав: “В цьому питанні ми турбуємося лише за фінансовий ресурс і, відповідно, за технологічний супровід, технологічний розвиток цих дронів. З усією рештою ми впораємося”.

На запитання, чи залучені були СБС до ураження по території Росії на дистанцію 1700 км, Сухаревській відповів: “в тому числі звичайно”.

В цілому командувач впевнений, що для СБС у 2025 році буде стабільний рух до “тієї мети, до тієї візії, яка була визначена під час створення наших сил”.

“Це набуття спроможностей, це розвиток технологій і це максимальна кількість вбитих москалів, максимальний ефект від застосування наших безпілотних систем на всій глибині ураження, і відповідно, збільшення глибини”, - заявив він.