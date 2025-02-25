Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

Верховна Рада приступила до розгляду законопроєкту (№12368-1) про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та інших законів щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Відповідно до пояснювальній записці, законопроєкт авторства народного депутата Сергія Власенко (фракція “Батьківщина”) є альтернативним законопроєкту (№12368), який передбачав створення Вищого адміністративного суду.

В пояснювальній записці відмічається важливість функціонування двох окремих судів - Київського міського окружного адміністративного суду (перша інстанція) та Київського міського апеляційного адміністративного суду (апеляційна інстанція) - замість єдиного суду, який поєднує функції обох інстанцій.

“Функціонування одного суду, який виконує обидві функції ( першої та апеляційної інстанції), створює конфлікт інтересів... Наявність двох окремих судів сприяє прозорості процесу та підвищує довіру громадян до правосуддя... Розділення судів зменшує ризик узгоджених корупційних схем між суддями різних інстанцій у межах одного органу,” - підкреслюється у пояснювальній записці.

Верховна Рада 9 січня відхилила і зняла з розгляду урядовий законопроєкт (№12368) про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду.

Як повідомлялось, створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва є одним з двох структурних маяків МВФ, які Україна поки що не виконала (другий маяк - відміна так званих "правок Лозового" - ІФ-У).