Під час випробувань САУ Zuzana у Словаччині стався вибух, поранено дві людини

На військово-технічному випробувальному інституті в Захор'є (Словаччина) у четвер вранці стався вибух під час випробувань, ймовірно, САУ Zuzana, внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення, один з них – серйозні, обох доставлено до лікарні, повідомляє Noviny.sk.

"Сьогодні незадовго до 9.00 ранку ми отримали інформацію про надзвичайну подію, що сталася на території Військово-технічного випробувального інституту "Захор'є". У зв'язку з цим, за наявною на даний момент інформацією, дві особи отримали поранення. Крім патрулів Поліцейського корпусу, на місце події також були направлені інші рятувальні сили", - проінформував Міхал Сейфф, речник Регіонального управління поліції в Братиславі.

Як повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, надзвичайний інцидент у ВТСУ "Загір'я" стався під час випробувальних стрільб.

"Поки що неможливо точно визначити, що стало причиною цього інциденту: це була несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння", - сказав він.

За словами Калиняка, наразі на місці події працюють слідчі групи, які з'ясовують причини вибуху. Іноземне втручання не виключається, але є малоймовірним. Він також підкреслив, що вибуху самих боєприпасів не було, що призвело б до набагато серйозніших наслідків.

Повідомляється, що обидва постраждалі перебувають у стабільному стані та при свідомості під наглядом лікарів.

До рятувальних робіт було залучено 4 од. техніки, в тому числі пожежний автомобіль Titan, пожежний робот Colossus і безпілотник.