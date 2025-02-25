Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

У середу, 26 лютого, у східних, Сумській та Дніпропетровській областях подекуди невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу, повідомив Укргідрометцентр.

На решті території без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 26 лютого буде сухо, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 26 лютого найвища температура вдень була 17,3° в 1990р., найнижча вночі -21,6° в 1888р.

У четвер, 27 лютого, в Україні опади не прогнозуються. Температура на Лівобережжі вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу, у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 27 лютого без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° тепла.