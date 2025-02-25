Події

12:46 25.02.2025

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

1 хв читати
Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

У середу, 26 лютого, у східних, Сумській та Дніпропетровській областях подекуди невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу, повідомив Укргідрометцентр.

На решті території без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 26 лютого буде сухо, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 26 лютого найвища температура вдень була 17,3° в 1990р., найнижча вночі -21,6° в 1888р.

У четвер, 27 лютого, в Україні опади не прогнозуються. Температура на Лівобережжі вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу, у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 27 лютого без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 22.02.2025
Найближчі ночі в Україні будуть холодні, дні теплі, переважно без опадів, на дорогах ожеледиця

Найближчі ночі в Україні будуть холодні, дні теплі, переважно без опадів, на дорогах ожеледиця

12:33 18.02.2025
В найближчі дні в України без опадів, на дорогах місцями – ожеледиця

В найближчі дні в України без опадів, на дорогах місцями – ожеледиця

13:20 16.02.2025
На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

13:44 08.02.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на дорогах ожеледиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА